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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan iki şahıstan biri uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kütahya'da polis ekiplerince uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan Y.O. (30) ve G.Y. (48) isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 2 bin 238 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan G.Y. çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.O. ise tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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