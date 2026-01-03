Haberler

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav ilçesinde uyuşturucu madde operasyonları düzenleyerek birçok uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirdi. Olayla bağlantılı 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Simav ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde Simav ilçesinde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

