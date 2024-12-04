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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda Dumlupınar Bulvarı'nda durdurulan bir araçta 65 gram metamfetamin ve 250 gram uyuşturucu sıvı ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi tutuklandı.

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, Kütahya il merkezi Dumlupınar Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 gram metamfetamin ve 250 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirdi.Olayla bağlantısı tespit edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1'i ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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