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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Kütahya-Altıntaş karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan uyuşturucu aramasında 50 gram metamfetamin ve 390 adet sentetik ecza ele geçirildi. 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya- Altıntaş karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Kütahya-Altıntaş karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde jandarma uyuşturucu arama köpeği Mola ile yapılan aramada, 50 gram metamfetamin ve 390 adet sentetik ecza ele geçirilirken, araçta bulunan Y.G., A.Ş., M.A.G. ve G.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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