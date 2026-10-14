Haberler

Kütahya'da tır, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da tır, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da tır, otomobil ve açık kasa kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da tır, otomobil ve açık kasa kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerinde tren garı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 ABF 336 plakalı tırın önünde bulunan araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya tırın yanı sıra 06 DIB 152 plakalı otomobil ve bir açık kasa kamyonet de karıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil iki aracın arasında kaldı. Ön ve arka bölümlerinde ağır hasar oluşan otomobilin sürücüsü H.O., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor

4 gün sürecek savunma başladı! O sloganlarla içeri girdi
Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba

Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var, tam 4 bin 700 yıllık

Antalya'da tarih yeniden yazılıyor! Üzerinde 9 işaret var
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz

Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü

Trabzonspor'un eski hocasını takımının başına getirdi
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Ana haber yayından kalktı, ünlü sunucu işsiz kaldı
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti

Yok artık Baroni! Resmen dalga geçti