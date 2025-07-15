Kütahya'da Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kütahya'da Takla Attı: Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla attı. Sürücü, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi çevre yolundan ilçeye inen caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. yönetimindeki 43 AF 900 plakalı araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce tretuvarlara çarptı, ardından takla atarak durabildi. Hafif yaralı sürücü Ramazan A. sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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