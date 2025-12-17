Haberler

Kütahya'da park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Güncelleme:
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin park halindeki araçlara çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü H.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
