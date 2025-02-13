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Kütahya'da Şizofreni Hastası Koca Tornavidayla Eşine Saldırdı

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Kütahya'da, şizofreni hastası kocası tarafından tornavidayla saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Kütahya'da, şizofreni hastası kocasının tornavidalı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki G.G., ayrı yaşadığı eşi Y.G. (45) ile evinde tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şizofreni hastası olduğu belirtilen Y.G., yanında getirdiği tornavida ile eşine defalarca saldırarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 18 yerinden yaralandığı tespit edilen G.G., sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Polis ekipleri, saldırgan Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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