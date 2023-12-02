Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki mahalle muhtarı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı belirtiliyor. Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki mahalle muhtarı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet D. meslektaşı Harun Kara ve esnaf İsmail A.'ya (42) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Yaralılardan 3 çocuk babası Harun Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmail A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Mehmet D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada olayın büyüme ihtimaline karşı için tedbir amaçlı Emet ilçesine il merkezinden çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA