Domaniç'te samanlık yangını korkuttu

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde gece bir samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin ve belde halkının müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çukurca beldesinde saat 22.00 sıralarında Şuayip Tanrıverdi'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının haber alınmasının ardından belde halkı da hızla olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Daha önce büyük yangınlar yaşayan Çukurca'da vatandaşların yangına karşı hızlı şekilde organize olması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra arazözler de sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı