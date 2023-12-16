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Kütahya'da polis uygulamasında sentetik ecza ele geçirildi

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Kütahya'da yapılan polis uygulamasında 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca 185 şahıs, 41 araç ve 17 ticari taksi sorgulandı.

Kütahya'da polisin Bölge Uygulamasında 185 şahıs 41 araç ve 17 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi, Maruf Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 13 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 185 şahıs 41 araç ve 17 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.1 aranan şahıs yakalandı. 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Haberler

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