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Kütahya'da Polis Ekipleri Tarafından Uygulamada Metamfetamin Ele Geçirildi

20 Aralık 2023 11:47 Güncelleme: 11:49 Abone Ol

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan park, bahçe ve okul çevresi uygulamasında 1.41 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde kontroller yaparak, bir şahıstan uyuşturucu madde ele geçirdi.