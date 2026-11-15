Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki Köprüören Kavşağı'nda otomobilin traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki Köprüören Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 03 BD 520 plakalı otomobil, kavşağa giren H.Ş. idaresindeki 43 ACV 653 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü H.Ş. ile otomobil sürücüsü M.A. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti40

Artık biri bu rezilliğe dur desin!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada hava yastıkları açılmadı, firmadan 'Aracımız akıllı' yanıtı geldi! Bursa'da 1 milyon liralık dava23

Araç pert oldu, hava yastığı açılmadı! Firmadan akıl almaz yanıt
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar

İsrail'de bütün dengeler altüst! Netanyahu için formül arayışındalar
Mardinli vekile 'midyeci' paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki

Mardinli vekile hakareti yanına kar kalmayacak
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! 'Vakti gelmiştir'

50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Galatasaraylı yıldızlara ''Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?'' sorusu soruldu! Cevaplar bomba

''Futbolcu olmasaydın ne olurdun?'' sorusuna verdikleri cevaplar bomba
3 yıl geçti unutulmadı! Çirkin Kral hakkında dedikleri başına dert oldu27

3 yıl geçti unutulmadı! Çirkin Kral hakkında dedikleri başına iş açtı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı19

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı