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Emet-Hisarcık kara yolunda trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Emet-Hisarcık kara yolunda trafik kazası, 3 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç uçuruma yuvarlandı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7. kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet'ten Hisarcık istikametine seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki 43 ADR 604 plakalı otomobile, çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki 16 SLV 85 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.K.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü İ.K. ile yolcular M.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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