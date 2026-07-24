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Kütahya’da otomobil ile motosiklet çarpışarak şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kütahya’da otomobil ile motosiklet çarpışarak şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde, Yenice Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 EA 929 plakalı otomobil ile bir motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve motosiklet yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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