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Kütahya'da Ormanlık Alanda Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında alevler hızla yayıldı ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Tavşanlı Orman İşletmesi ve Balıköy arazözleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kütahya'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çaldibi köyü yakınında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte yangın çıkarken, alevler hızla yayılmaya başladı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Yangına Tavşanlı Orman İşletmesi ve Balıköy arazözleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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