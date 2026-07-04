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Kütahya'da orman yangını, ekipler alevlere müdahale ediyor

Kütahya'da orman yangını, ekipler alevlere müdahale ediyor
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Kütahya'nın 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte ve kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir.

Kütahya'nın 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, orman yangınına müdahale etti. Alevlerin hızla yayıldığı yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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