Kütahya’da narkotik operasyonu: Valizlerden 98,74 kilo pregabalin çıktı
Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi.
Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda ekipler tarafından 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.