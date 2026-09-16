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Kütahya’da narkotik operasyonu: Valizlerden 98,74 kilo pregabalin çıktı

Kütahya’da narkotik operasyonu: Valizlerden 98,74 kilo pregabalin çıktı
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Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ekipler tarafından 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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