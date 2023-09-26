Kütahya'da Motosikletli Şahıstan Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan motosikletli şahsın üzerinde 1.87 gram bonzai ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.Ö. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki motosiklette ve şahsın yapılan üst aramasında 1.87 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.