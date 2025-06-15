Kütahya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarındaki kavşakta meydana geldi. H. İbrahim M. (21) yönetimindeki 43 PA 372 plakalı motosiklet Harun A. 45 NR 718 yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H. İbrahim M. olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekiplerince Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail, İran'a yönelik saldırıların gerekçesini dünyaya duyurdu

İran'ın planı gözlerini korkutmuş! İsrail'in saldırı nedeni belli oldu
Trump: İran, nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz

Tek şart koştu! Trump'tan İran'a 'barış' mesajı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.