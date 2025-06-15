Kütahya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hisarcık 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarındaki kavşakta meydana geldi. H. İbrahim M. (21) yönetimindeki 43 PA 372 plakalı motosiklet Harun A. 45 NR 718 yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H. İbrahim M. olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekiplerince Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa