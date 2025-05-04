Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Hisarcık ilçesinde motosikletin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu taş duvara çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin taş duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hisarcık Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı yanında meydana geldi. Emet istikametinden Hisarcık istikametine seyir halindeki Mehmet K. (19) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Mehmet K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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