Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Soğukçeşme köyü yakınlarında meydana gelen motosiklet kazasında 31 yaşındaki sürücü Mehmet Emre Tavalıoğlu hayatını kaybetti. Motosikletin devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tavalıoğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da motosikletin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emre Tavalıoğlu (31) idaresindeki 43 AFG 766 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Soğukçeşme köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı yoldan geçen vatandaşların fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede sürücü Tavalıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tavalıoğlu'nun cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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