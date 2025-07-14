Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da motosikletin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emre Tavalıoğlu (31) idaresindeki 43 AFG 766 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Soğukçeşme köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı yoldan geçen vatandaşların fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede sürücü Tavalıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tavalıoğlu'nun cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA