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Kütahya-Tavşanlı kara yolunda feci kaza: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda feci kaza: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Ertürk olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle kaskı kırılan genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybeden genç sürücünün kaskının kırıldığı ortaya çıktı.

Kaza, dün gece Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametine seyreden N.K. yönetimindeki elektrikli bisiklete, aynı yönde ilerleyen Mustafa Ertürk (18) idaresindeki 43 ADT 498 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mustafa Ertürk, yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 18 yaşındaki Mustafa Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, çarpmanın şiddeti nedeniyle genç sürücünün başındaki koruma kaskının kırıldığı tespit edildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri incelemelerinin ardından Ertürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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