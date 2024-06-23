Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimleri sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün sona ererken dönüş yolculuğu yoğun bir şekilde devam ediyor. Kütahya Jandarma ekipleri ise trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün sona ererken dönüş yolculuğu yoğun bir şekilde devam ediyor. Kütahya Jandarma ekipleri ise trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla; Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından, Kütahya Merkez-Gelinkaya mevkiinde denetimler yapılıyor.

Kütahya Jandarma ekipleri sürücü ve yolculara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Jandarma Kütahya trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

 CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title