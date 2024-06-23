Kütahya'da Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimleri sürüyor

Kütahya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün sona ererken dönüş yolculuğu yoğun bir şekilde devam ediyor. Kütahya Jandarma ekipleri ise trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla; Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından, Kütahya Merkez-Gelinkaya mevkiinde denetimler yapılıyor.

Kütahya Jandarma ekipleri sürücü ve yolculara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. - KÜTAHYA