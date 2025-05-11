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Kütahya'da Kaybolan Traktör Tamircisi 4 Gün Sonra Bulundu

Kütahya'da Kaybolan Traktör Tamircisi 4 Gün Sonra Bulundu
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kaybolan traktör tamircisi Sami İlik, 4 gün sonra sağ olarak bulundu. İlçe Jandarma, AFAD ve köylülerin yaptığı çalışmalar sonucunda İlik, kullanılmayan bir evde bulundu ve sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde yaşayan traktör tamircisi 40 yaşındaki Sami İlik, kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulundu.

8 Mayıs Perşembe günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İlik için İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya'dan gelen komando birliği, AFAD ekipleri ve köylüler seferber oldu. Dördüncü günün sonunda, İlik'i köy girişindeki kullanılmayan bir evde tesadüfen gören bir köylü, kendisini alarak sağlık kuruluşuna ulaştırdı.

İlk müdahalesi Domaniç İlçe Hastanesi'nde yapılan Sami İlik, genel kontrol amacıyla ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, İlik'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, köy halkı ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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