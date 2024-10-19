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Kütahya'da Kaybolan 52 Yaşındaki Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kaybolan 52 Yaşındaki Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 52 yaşındaki Asiye Günay'ı bulmak için Jandarma, AFAD ve köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Kadının en son Eskigediz beldesinde görüldüğü bilgisi elde edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 52 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Akkaya köyünde dün sabah saatlerinde evden çıkan 52 yaşındaki Asiye Günay'dan haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte kaldığı evden yine aynı köyde bulunan ağabeyinin evine gitmek için çıkan Asiye Günay kayıplara karıştı.

Yakınlarının öğle saatlerinde durumu fark etmesi ile kaybolduğu anlaşılırken güvenlik güçlerine durum bildirildi. Dün öğle saatlerinden bu yana Jandarma, AFAD görevlileri ve köylüler tarafından aranılan Günay en son Eskigediz beldesinde görüldü. Arama ekipleri ayrıca dron ile havadan arama çalışmalarına devam ediyor.

Kadının yakınları arama ekiplerinden iyi bir haber beklerken, arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Eskigediz Jandarma Güvenlik 3-sayfa Gediz Yaşam AFAD

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