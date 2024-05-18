Kütahya'da kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Dumlupınar Mahallesi, Hacı Mustafa Önsay Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki (41) 43 AFB 852 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan G.S.'ye (62) çarptı. Kazada, G.S. yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA