Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi, Hacı Mustafa Önsay Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki (41) 43 AFB 852 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan G.S.'ye (62) çarptı. Kazada, G.S. yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dumlupınar Kütahya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title