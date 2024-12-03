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Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan etkinlikte vatandaşları bilgilendirdi ve 48 kadına acil destek uygulaması KADES yüklendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, paydaş kurumlarla birlikte farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik, Kütahya Sera AVM girişinde kurulan stant ile vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini içerdi. Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verilerek, 48 kadın vatandaşın telefonlarına uygulama yüklendi. Ayrıca, 212 vatandaşa broşür ve dergi dağıtılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplumun bilinçlenmesi ve kadın haklarının korunmasına yönelik düzenlenen bu etkinlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, KADES uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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