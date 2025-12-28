Haberler

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Kütahya'da bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklama gerçekleştirildi.

Kütahya'da bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaş oldukları öğrenilen S.K. (27) adlı kadın ile Dilruba Işık (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., eline aldığı bıçakla Dilruba Işık'a saldırdı. Işık, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Işık, tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
