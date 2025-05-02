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Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 25 Kök Kenevir ve Silah Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 25 Kök Kenevir ve Silah Ele Geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Gediz ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 25 kök kenevir bitkisi, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde Gediz ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 25 kök kenevir bitkisi, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla ve yasa dışı uyuşturucu ekimiyle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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