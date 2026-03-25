Kütahya'da kaçak kazı operasyonu, 2 şüpheli hakkında soruşturma
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet nedeniyle Altıntaş'ta kaçak kazı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bir dedektör ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Altıntaş ilçesinde operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dedektör ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA