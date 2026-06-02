Haberler

Kütahya'da JASAT'tan operasyon, mayıs ayında 84 aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da JASAT'tan operasyon, mayıs ayında 84 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, mayıs ayında düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 84 kişiyi yakaladı. Bunlardan 44'ü tutuklanırken, 36'sı serbest bırakıldı, 4 kişi ise para cezasını ödeyerek serbest kaldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları kapsamında, mayıs ayında önemli sonuçlar elde edildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 84 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 44'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderilirken, 36 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Para cezası nedeniyle aranan 4 kişi ise cezalarını ödemelerinin ardından serbest kaldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli, CHP'de olup bitenler için Yargıtay'a çağrıda bulundu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar

Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

Helal rızık peşinde feci kaza
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
58 yaşındaki adam umumi tuvalette ölü bulundu

Tuvalete giren temizlik görevlisi kan donduran manzarayla karşılaştı