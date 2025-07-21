Kütahya'da İşçi Servisi LPG Tankerine Çarptı: 35 Yaralı

Kütahya'da işçi servisinin tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 35 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Çevreyolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 43 S 0162 plakalı işçi servisi, trafik ışıklarında bekleyen İ.K. idaresindeki 34 HU 1655 plakalı boş LPG tankerine arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA