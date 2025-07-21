Kütahya'da İşçi Servisi ile LPG Tankeri Çarpıştı: 8 Yaralı

Kütahya'da işçi servisinin tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 43 S 0162 plakalı işçi servisi trafik ışıklarında bekleyen İ.K. idaresindeki 34 HU 1655 plakalı boş LPG tankerine arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA