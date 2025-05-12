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Kütahya'da İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Emet ilçesinde bor işletmesinde çalışan 21 yaşındaki işçi, çatı montajı sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çalıştığı Bor İşletmesindeki reaksiyon ünitesi yapım inşaatında yaklaşık 10 metre yüksekten düşen 21 yaşındaki şirket işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bor İşletme Müdürlüğü reaksiyon ünite yapım inşasında çalışan şirket işçisi Ramazan Karakaya (21) çatı montaj çalışmaları esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan Karakaya, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakaya'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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