Kütahya'da İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde çalıştığı Bor İşletmesindeki reaksiyon ünitesi yapım inşaatında yaklaşık 10 metre yüksekten düşen 21 yaşındaki şirket işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bor İşletme Müdürlüğü reaksiyon ünite yapım inşasında çalışan şirket işçisi Ramazan Karakaya (21) çatı montaj çalışmaları esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan Karakaya, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakaya'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA