Hemzemin geçitte korkutan kaza: Yolcu treni kamyonete çarptı, 4 yaralı

Kütahya'da yolcu treni ile kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya merkeze bağlı Demirören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Balıkesir yönüne seyreden ve içerisinde 22 yolcunun bulunduğu tren, hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle demiryolu hattında seferler bir süre durdurulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı