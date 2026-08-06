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Kütahya'da Mahkum Hastanede Firar Etti

Kütahya'da Mahkum Hastanede Firar Etti
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Kütahya’da cezaevinden tedavi amacıyla hastaneye sevk edilen bir mahkum, Kütahya Şehir Hastanesi’nde görevlilerin kısa süreli dikkatsizliğinden faydalanarak firar etti.

Kütahya'da cezaevinden tedavi amacıyla hastaneye sevk edilen bir mahkum, Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevlilerin kısa süreli dikkatsizliğinden faydalanarak firar etti. Olayın ardından polis ekipleri, firari hükümlünün yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan G.A., rahatsızlandığını belirtmesi üzerine infaz koruma memurlarının refakatinde Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi işlemlerinin sürdüğü sırada mahkum, görevlilerin bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek bulunduğu alandan kaçtı.

Firarın fark edilmesi üzerine hastane içerisinde ve çevresinde ilk etapta arama çalışması başlatılırken, durumun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Firari mahkumun eşkali tüm ekiplere iletilirken, kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere birçok noktada denetimler sıklaştırıldı.

Polis ekipleri, firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

neden bir elektronik kelepçe takılmamış .! şimdi de ararda bulursunuz.! tabii ki polis arayıp bulur da.! niye bu tedbirsizlik, kim sorumlu ise hakkında inceleme yapılmalı.!

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