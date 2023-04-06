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Kütahya'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da denetimli özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da denetimli özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mevla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 16 NFM 06 plakalı otomobil ile 43 HO 1246 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kaza bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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