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Kütahya'da güvenlik toplantısında uyuşturucu ve trafik konuları ele alındı

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Kütahya'da güvenlik toplantısında uyuşturucu ve trafik konuları ele alındı
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Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında valilikte gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile trafik güvenliği değerlendirildi; Vali Işın tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, il protokolü ve güvenlik komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda Kütahya genelindeki asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilirken, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları ile trafik güvenliğine yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı. Mevcut durum değerlendirilerek alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" platformuna ilişkin sunum yapıldı. Sunumda, bireysel ve kurumsal gönüllülük faaliyetleri ile ihtiyaç sahiplerinin yerel işletmeler ve gönüllülerle buluşturulmasını amaçlayan "İyilik Kapısı" uygulaması hakkında bilgi verildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, Kütahya'nın huzur ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Özellikle uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayişin sağlanması ve trafik güvenliği konularında gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini ifade eden Işın, Kütahya'nın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan personele teşekkür etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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