Gece yarısı çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi

Gece yarısı çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle komşu evlere sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'da gece yarısı çıkan yangın sonucunda 1 ev kullanılamaz hale gelirken, alevler başka evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Gediz İlçesi'ne bağlı Köpenez Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, köy sakinleri vakit kaybetmeden durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, bitişikte bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Çatı ve iç bölümleri tamamen yanan evin kullanılamaz duruma geldiği belirlendi.

Ev sahibi Akile Akbulut'un olay esnasında içeride bulunmaması teselli kaynağı oldu. Akbulut'un o gece ilçe merkezindeki oğlunun yanında misafir olması, muhtemel bir can kaybının ya da yaralanmanın önüne geçti. - KÜTAHYA

SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

