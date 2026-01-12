Gece yarısı çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'da gece yarısı çıkan yangın sonucunda 1 ev kullanılamaz hale gelirken, alevler başka evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Gediz İlçesi'ne bağlı Köpenez Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, köy sakinleri vakit kaybetmeden durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, bitişikte bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Çatı ve iç bölümleri tamamen yanan evin kullanılamaz duruma geldiği belirlendi.

Ev sahibi Akile Akbulut'un olay esnasında içeride bulunmaması teselli kaynağı oldu. Akbulut'un o gece ilçe merkezindeki oğlunun yanında misafir olması, muhtemel bir can kaybının ya da yaralanmanın önüne geçti. - KÜTAHYA