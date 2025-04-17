Kütahya'da Fuhuş Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Gaybiefendi Mahallesi Musalla Mezarlığı çevresinde yapılan çalışmalarda, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Ş (47) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA