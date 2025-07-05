Kütahya'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Kütahya'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Cennet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet T. idaresindeki 43 AGB 258 plakalı motosiklet ile Baran U. idaresindeki elektrikli bisiklet seyir halindeyken çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle her 2 sürücü ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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