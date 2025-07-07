Kütahya'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Kütahya'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Adnan Menderes Bulvarı'nda dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde birçok trafik kuralı ihlali tespit edildi ve sürücülere idari yaptırımlar uygulandı. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, cep telefonu ile konuşma, sigortasız ve muayenesiz araç kullanma, yayalara yol vermeme ve yetersiz ehliyetle araç kullanma gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. Belirlenen ihlaller doğrultusunda sürücülere gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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