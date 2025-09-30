Haberler

Kütahya'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından zarar gören binalarda hasar tespit çalışmaları sona erdi. Yemişli köyünde 8 bina incelendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 28 Eylül tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar gören binalarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Bölgede son iki gün içinde 01 ve 4.5 büyüklüğünde yaklaşık 360 sarsıntı kaydedilirken, depremde hasar gören Yemişli köyündeki 8 binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Her zaman olduğu gibi deprem sonrası devletin vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Yemişli köyü Muhtarı İsmail Aydoğdu, köyde hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını belirtti. - KÜTAHYA

