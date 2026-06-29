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Kütahya 30 Ağustos OSB'de çömlek fabrikasında yangın paniği

Kütahya 30 Ağustos OSB'de çömlek fabrikasında yangın paniği
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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz üretime başlamayan bir çömlek fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz üretime başlamayan bir çömlek üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın fabrikada bulunan karton kağıtların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada sadece küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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