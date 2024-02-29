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Kütahya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce Haydarlar köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan katil zanlısı 47 yaşındaki Ali Bayram'ın daha önceden karışmış olduğu kasten yaralama suçundan Tavşanlı Açık Cezaevinden izinli olarak çıkış yaptığı ve izin süresi dolmasına rağmen teslim olmadığı, cinayet olayını gerçekleştirdikten sonra köye yakın ormanlık bölgede kaldığını ve il merkezine geldiğini tespit etti.

Şahsın bulunabileceği değerlendirilen yerlerde yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ali Bayram Yunusemre Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesinde yakalandı. Olayda kullanılan tüfeğin teminine yönelik yapılan yer göstermede, Afyonkarahisar yolu üzerinde 15. Kilometresindeki çevreyolu Gedikoğlu Çiftliği bölgesinde olayda kullanılan pompalı tüfek ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yapılan GBT sorgulamasında şahsın, Kütahya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından silahla tehdit, Tavşanlı 1.asliye ceza mahkemesi tarafından hükümlü ve tutuklunun kaçması, Kütahya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından silahla tehdit, Kütahya Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme olmak üzere 4 ayrı suçtan toplamda 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli Ali Bayram işlemlerinin ardından Kütahya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine ele geçirilen tüfek ve fişeklerle birlikte teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aslanapa Kütahya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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