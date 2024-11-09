Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Çıkan Yangınlar 6,2 Hektar Alanı İle Zarar Verdi

Kütahya'da Çıkan Yangınlar 6,2 Hektar Alanı İle Zarar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ve Hisarcık ilçelerinde çıkan yangınlarda toplamda 4 hektar ziraat ve 2,2 hektar orman alanı zarar gördü. Ekipler yangınlara hızla müdahale etti.

Kütahya'nın Simav ve Hisarcık ilçelerinde çıkan yangınlarda 4 hektar ziraat alanı ve 2,2 hektar orman alanı zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav Orman İşletme Müdürlüğü Eğirler köyünde 15.30'da çıkan yangına ekiplerimiz 15.40'da müdahale etmiştir. Yangına 8 arazöz, 1 su ikmal, 3 hizmet aracı, 4 itfaiye ve 56 personel ile müdahale edilmiştir. Simav Eğirler yangınında 2 hektar orman alanı ve 4 hektar ziraat alanı zarar görmüştür. Aynı gün Emet Orman İşletme Müdürlüğü Hisarcık Kutlubeyler köyünde saat 17.20'de çıkan orman yangınına ekiplerimiz 17.35'te müdahale etmiştir. Yangına 5 arazöz, 2 hizmet aracı ve 20 personel ile müdahale edilmiştir. Hisarcık Kutlubeyler köyü yangınında 0,2 hektar orman alanı zarar görmüştür. Vatandaşlarımızın tarla ve bahçe temizliği gibi hiçbir surette ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Yaktığınız ateş ev ve orman yangınlarına neden olmasın" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Mansur Yavaş tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti
Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.