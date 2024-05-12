Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da çıkan yangında hayatını kaybeden çocuk

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta Engin Korkmaz'a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz (9), Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 8 aylık Erdal Efe Korkmaz ve 6 yaşındaki Fadime Korkmaz da ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altıntaş Kütahya Çocuk Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title