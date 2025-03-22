İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Özel'den çok konuşulacak Akın Gürlek iddiası! O isme dikkat çekti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Kütahya'da Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

KÜTAHYA - Kütahya'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 4'üncü katında S.Ç.'ye ait dairede başlayan yangın kısa sürede tüm binayı etkiledi. Yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra kontrol amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, evde oluşan maddi hasarın büyümesini engelledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title