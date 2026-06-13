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Kütahya Emet'te 3 çocuğuyla kaybolan kadın aranıyor

Kütahya Emet'te 3 çocuğuyla kaybolan kadın aranıyor
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Kütahya'nın Emet ilçesinde 30 yaşındaki Fatma Şen, 3, 5 ve 6 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte 4 gün önce kayboldu. Aile, Kırıkkale'ye gittiği belirlenen anne ve çocukların bulunması için yardım istedi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Fatma Şen, en büyüğü 6 yaşında olan üç çocuğuyla birlikte 4 gün önce ortadan kayboldu. Ailesi, anne ve çocuklardan haber alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Eşi Mustafa Şen, yeni taşınacakları evde hazırlık yapıldığı sırada yaşanan olayın ardından eşi ve çocuklarının kaybolduğunu söyledi.

Şen, kayınpederi ve kayınvalidesinin tarlaya gitmesinin ardından Fatma Şen'in çocuklarıyla birlikte evden ayrıldığını, komşulara ise çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Dört gündür eşi ve çocuklarını aradıklarını belirten Mustafa Şen, yaptıkları araştırmada Fatma Şen'in Kütahya'dan Kırıkkale'ye otobüs bileti aldığını öğrendiklerini söyledi. Eşinin ve çocuklarının akıbetini bilmediklerini dile getiren Şen, çocuklarının sağ salim bulunmasını istediğini kaydetti.

Fatma Şen'in kız kardeşi Emine Bülbül ise kayıp çocukların 3, 5 ve 6 yaşlarında olduğunu belirterek, 3 yaşındaki Murat'ın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle düzenli tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ablasının birileri tarafından kandırılmış olabileceğini öne süren Bülbül, elde ettikleri bilgilere göre Fatma Şen'in Kütahya Otogarı'ndan Kırıkkale'ye gittiğini, ancak sonrasına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

Polis ekiplerinin kayıp anne ve üç çocuğun bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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